Coupe du Monde 2026, Pays-Bas : les débuts fracassants de Crysencio Summerville, la nouvelle obsession du PSG

La naissance d’une future star ? Il est peut-être trop tôt pour le dire mais Crysencio Summerville se souviendra, à coup sûr, de cette très belle soirée du 14 juin. Appelé pour la première fois avec les Pays-Bas, l’ailier gauche de West Ham, relégué en Championship, a finalement profité de sa première sélection en compétition officielle pour se montrer aux yeux du monde entier.

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Titularisé sur l’aile gauche des Pays-Bas - opposés au Japon pour leur entrée en lice dans ce Mondial 2026 - le joueur de 24 ans a brillé de mille feux. Juste techniquement (100% de dribbles réussis), disponible pour ses partenaires et très mobile, le natif de Rotterdam n’a cessé de poser des problèmes à la défense japonaise. Une lucidité dans le dernier geste qui s’est, plus que jamais, symbolisé après l’heure de jeu.

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Summerville, une première détonante

Alors que Bataves et Japonais luttaient encore pour s’offrir un premier succès (1-1), le joueur de West Ham sublimait un peu plus cette rencontre. Décalé par Gravenberch, l’ailier des Hammers rentrait sur son pied gauche et enroulait une frappe parfaite dans le petit filet opposé (2-1, 64e). Si cette réalisation splendide n’aura pas permis à la sélection de Ronald Koeman de s’offrir les trois points (Koki Ogawa a égalisé sur le gong), elle aura eu le mérite de marquer les esprits.

Rare satisfaction de la saison galère des Hammers, Summerville a ainsi porté les Néerlandais et lancé, à titre individuel, son tournoi de la plus belle des manières, confirmant au passage tous les espoirs placés en lui. Pour rappel, nous vous révélions dernièrement que l’ancien joueur de Leeds - qui a compilé 5 buts et 4 passes décisives en 31 apparitions cette saison - était dans le viseur du PSG. Et on comprend un peu mieux Luis Campos après ce match inaugural des Pays-Bas…