Qualifs CdM 2022 : Depay régale les Pays-Bas, Haaland frappe encore

Nouvelle soirée de qualifications pour la Coupe du Monde 2022 dans la zone Europe. Avec quelques affiches hautes en couleur. Les Pays-Bas recevaient ainsi la Turquie et la rencontre s'est transformée en véritable démonstration de la part des Néerlandais et plus particulièrement de Memphis Depay, auteur d'un triplé (6-1) !

Les Norvégiens ont eux aussi cartonné, face à Gibraltar, avec un triplé de l'inévitable Erling Haaland (5-1). Le Danemark a infligé de son côté un 5-0 à Israël, tandis que la Croatie s'est baladé contre la Slovénie.

Groupe A :

Irlande 1-1 Serbie : Milenkovic (csc, 86e) pour l'Irlande ; Milinkovi-Savic (20e) pour la Serbie

Groupe D :

France 2-0 Finlande : Griezmann (25e, 53e)

Bosnie-Herzégovine 1-1 Kazakhstan : Pjanic (sp 74e) pour la Bosnie ; Kuat (51e) pour le Kazakstan

Groupe F :

Iles Féroé 2-1 Moldavie : Olsen (68e), Vatnsdal (71e) pour les Îles Féroé ; Milinceanu (84e) pour la Moldavie

Autriche - Ecosse : Dykes (sp, 30e)

Danemark 5-0 Israël : Poulsen (28e), Kjaer (31e), Skov Olsen (41e), Delaney (57e), Cornelius (90+1e)

Groupe G :

Pays-Bas 6-1 Turquie : Klaassen (2e), Depay (16e, sp 38e, 54e), Til (80e), Malen (90e) pour les Pays-Bas ; Ünder (90+2e)

Norvège 5-1 Gibraltar : Thorstvedt (23e), Haaland (27e, 39e, 90+1e), Sorloth (59e) pour la Norvège ; Styche(43e) pour Gibraltar

Monténégro 0-0 Lettonie

Groupe H :

Croatie 3-0 Slovénie : Livaja (33e), Pasalic (66e), Vlasic (90+4e)

Slovaquie 2-0 Chypre : Schranz (59e), Koscelnik (77e)

Russie 2-0 Malte : Smolov (10e), Bakaev (sp 84e)