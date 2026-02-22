Les révélations croustillantes du licenciement humiliant de Stéphane Gilli au Paris FC

Le Paris FC traverse une période particulièrement délicate. Après un nul frustrant sur la pelouse du Toulouse FC (1-1) lors de la 23e journée de Ligue 1, le club francilien a décidé de se séparer de son entraîneur, Stéphane Gilli. Arrivé à l’été 2023, Gilli avait été l’artisan de la montée historique du club dans l’élite après des décennies d’attente, mais les résultats récents, avec une seule victoire en 2026 et des performances irrégulières, ont convaincu la direction qu’un changement radical était nécessaire. Son successeur, Antoine Kombouaré, spécialiste des missions maintien, arrive avec la mission de stopper l’hémorragie et de relancer rapidement l’équipe.

Le contexte de crise sportive s’est ainsi transformé en choc interne pour le vestiaire du Paris FC. L’équipe, actuellement 15e du championnat, ne parvient plus à enchaîner les performances et semble prisonnière d’un déficit de confiance, malgré les arrivées de Ciro Immobile, Luca Kolesoho, Rudy Matondo, Diego Coppola ou encore Marshall Munetsi. Les dirigeants ont donc opté pour une solution radicale en confiant les rênes du club à Kombouaré, réputé pour sa capacité à gérer les situations de crise et à imposer un cadre clair à des équipes en difficulté. Cette nomination marque un tournant pour le club, qui espère transformer l’enthousiasme de la montée en stabilité en Ligue 1.

Annoncé dans le vestiaire devant les joueurs !

Mais derrière l’officialisation, le licenciement de Gilli a pris une tournure pour le moins humiliante. Selon les révélations de Kevin Trapp, invité du Canal Football Club, l’entraîneur français a appris son renvoi directement dans les vestiaires, juste après le match contre Toulouse. «Tout à fait… Après le match dans le vestiaire, le président a parlé tout d’abord pour annoncer l’arrêt de Stéphane. Le coach a dit quelques mots. C’est dommage, c’est malheureux mais c’est comme ça, après le match. Il ne faut pas brûler les étapes avec lucidité. L’objectif est de se maintenir. Sur le long terme, il y a des ambitions. C’est un gros projet, l’un des plus beaux en France et en Europe. Si on arrive à faire ça, on peut commencer à planifier. Il ne faut pas parler de la saison prochaine» Devant ses joueurs, Gilli a été informé de son départ, une scène pour le moins inattendue pour un coach qui avait contribué à ramener le club dans l’élite et qui avait accompagné les balbutiements du projet.

La brutalité de l’annonce a choqué de nombreux acteurs du club, y compris des cadres et des joueurs proches du technicien. Le gardien allemand, qui connaît bien le vestiaire et les dynamiques internes du Paris FC, a décrit un climat électrique et tendu au moment de l’annonce. «C’est toujours malheureux quand un coach se fait virer. C’est aussi à nous sur le terrain de changer les choses. Il faut remercier Stéphane. Il a remonté le club pour la première après 45 ans. C’est cruel, c’est le foot. Il faut que tout le monde doit se poser des questions pour savoir si on a tout fait pour gagner des matchs. On doit prendre nos responsabilités», a ajouté le natif de Merzig. Ce témoignage met en lumière les coulisses d’une décision de direction qui, bien que motivée par des raisons sportives, laisse un goût amer tant pour l’entraîneur que pour ceux qui l’ont soutenu pendant la montée et les premières saisons en Ligue 2.