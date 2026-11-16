Thomas Frank tout proche de Crystal Palace

Crystal Palace tient peut-être le successeur de Pierre Sage. Selon les informations de The Athletic, Thomas Frank est désormais le grand favori pour prendre les commandes des Eagles. Libre depuis son départ de Tottenham en février dernier, le technicien danois serait en discussions avancées avec la direction londonienne. Après avoir été envisagé dès l’été dernier, son profil a finalement convaincu les dirigeants de Selhurst Park, qui cherchent rapidement un nouvel entraîneur pour redresser une équipe en grande difficulté. Pour rappel, Pierre Sage a été démis de ses fonctions jeudi dernier, après seulement 16 rencontres sur le banc et une série de résultats décevants.

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L’ancien entraîneur de Brentford, où il avait réalisé un excellent travail en installant durablement le club en Premier League, représente une option séduisante pour Crystal Palace. Son expérience du championnat anglais constitue un argument de poids pour une formation actuellement en grande difficulté, qui pointe à la dernière place du classement. Si plusieurs profils, dont ceux de Sean Dyche et Vítor Pereira, ont également été étudiés, Thomas Frank apparaît désormais comme la priorité. Les discussions portent notamment sur la composition de son futur staff et les moyens mis à sa disposition pour redresser la situation.