Serie A : derby de Turin retardé après des incidents graves entre supporters

C’est un derby qui va faire parler dans la Botte. En effet, le Torino recevait la Juventus pour cette dernière journée de championnat, mais des affrontements ont éclaté entre les deux groupes de supporters à quelques centaines de mètres du Stadio Olimpico, d’après la Repubblica. Vers 17 heures, les groupes ultras des deux clubs se sont retrouvés face à face sur la Piazza San Gabriele de Gorizia, provoquant des échauffourées.

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La situation a dégénéré avant l’intervention des forces de l’ordre, qui ont utilisé des fumigènes pour disperser les deux camps. Malgré cela, les tensions ont persisté, avec des jets de pétards et de pierres… ainsi la rencontre a été retardée. Normalement, les deux formations devaient s’affronter à 20h45, mais pour le moment, le match n’a toujours pas commencé. Manuel Locatelli est même venu parler à ses supporters, mais rien n’a arrêter les fans. Un blessé grave souffre d’un traumatisme crânien.