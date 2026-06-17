Portugal - RD Congo : les notes du match

Après une préparation particulière marquée par des alertes météorologiques, le Portugal, sous les yeux des parents de Diogo Jota, faisait son entrée dans la Coupe du Monde 2026 avec le statut de candidat sérieux au titre face à une République démocratique du Congo de retour sur la scène mondiale pour la première fois depuis 1974. À Houston, la Seleção de Roberto Martinez s’est présentée dans un 4-3-3 avec Diogo Costa dans les buts, une défense composée de João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga et Nuno Mendes, tandis que João Neves, Vitinha et Bruno Fernandes animaient l’entrejeu. Devant, Cristiano Ronaldo disputait déjà sa sixième Coupe du Monde, devenant d’ailleurs le joueur de champ le plus âgé à jouer un match mondial, épaulé par Bernardo Silva et Pedro Neto. En face, les Léopards de Sébastien Desabre évoluaient dans un système à cinq défenseurs autour de Chancel Mbemba, avec Aaron Wan-Bissaka et Arthur Masuaku sur les côtés. Au milieu, Moutoussamy, Mukau et Kayembe tentaient d’équilibrer les débats derrière le duo offensif composé de Yoane Wissa et Cédric Bakambu. Sur le papier, le Portugal partait largement favori, mais la sélection congolaise comptait bien jouer sa chance à fond.

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Les Portugais ont rapidement mis le pied sur le ballon et ont été récompensés dès le début de rencontre. Trouvé sur un centre précis de Pedro Neto, João Neves a dominé Tuanzebe dans les airs pour ouvrir le score d’une tête croisée imparable (6e, 1-0). Maîtres du jeu avec une possession écrasante, les partenaires de Cristiano Ronaldo ont ensuite tenté d’enfoncer le clou. Nuno Mendes a été repris de justesse par Wan-Bissaka et Mpasi alors qu’il filait au but (18e), tandis que Mbemba s’est montré impérial pour repousser plusieurs offensives portugaises (28e, 32e). Peu à peu, la RDC a gagné en confiance. Kayembe a testé Diogo Costa d’une frappe à ras de terre (33e) avant que les Congolais ne profitent d’une fin de période plus audacieuse. Après une première alerte signée Moutoussamy (45e+3), les Léopards ont trouvé l’ouverture sur un corner parfaitement travaillé. Mukau a combiné avec Masuaku, dont le centre rentrant a trouvé la tête puissante de Yoane Wissa, oublié au marquage, pour remettre les deux équipes à égalité juste avant la pause (45e+5, 1-1), ce qui représente le premier but de l’histoire congolaise au Mondial. Malgré sa domination, le Portugal rentrait ainsi aux vestiaires avec un goût amer.

Cristiano Ronaldo a presque tout raté

Au retour des vestiaires, Roberto Martinez a tenté de relancer son équipe en lançant Francisco Conceição à la place d’un Bernardo Silva discret (46e). La réaction portugaise a été immédiate mais la réussite a continué de fuir les Lusitaniens. Pedro Neto a multiplié les accélérations sans parvenir à faire basculer la rencontre (48e), tandis que Cristiano Ronaldo a souvent été muselé par une défense congolaise exemplaire. Le Portugal a même cru reprendre l’avantage lorsque João Cancelo a réussi un superbe retourné acrobatique après une remise de João Neves, mais le latéral était signalé hors-jeu et son but a logiquement été refusé (55e). Dans la foulée, les Congolais ont bien failli réaliser le coup parfait. Servi dans la surface, Bakambu a pris le dessus sur Bruno Fernandes avant de décocher une frappe qui est venue mourir sur le poteau de Diogo Costa (57e). Ce scénario a semé le doute dans les rangs portugais, d’autant que les Léopards continuaient à poser des problèmes grâce à leurs longs ballons et leurs transitions rapides. La dernière partie de la rencontre a été particulièrement tendue.

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Malgré plusieurs changements avec les entrées de Rafael Leão, Nelson Semedo, Charles Pickel ou encore Joris Kayembe (72e, 75e), aucune des deux équipes n’est parvenue à faire la différence. Ronaldo a manqué une belle opportunité sur un centre de Conceição en ne cadrant pas sa reprise dans la surface (74e), tandis que Mbemba a continué de repousser avec autorité les assauts portugais (66e). Une petite échauffourée entre plusieurs joueurs des deux camps a même illustré la tension grandissante de cette fin de match (67e). Les Portugais ont poussé jusqu’au bout mais se sont heurtés à un bloc congolais héroïque, bien organisé et porté par un excellent Mpasi, malgré l’entrée de Gonçalo Ramos. Au terme d’une rencontre intense et accrochée, les deux sélections se sont finalement quittées sur un nul logique (1-1), ce qui permet aux hommes de Desabre d’enregistrer le premier point de l’histoire des Léopards. Dans ce groupe K, le Portugal et la RDC prennent chacun un point pour débuter leur campagne mondiale. Lors de la prochaine journée, la Seleção tentera de décrocher sa première victoire du tournoi face à l’Ouzbékistan, tandis que les Léopards chercheront à confirmer cette belle performance face à l’un des favoris de la compétition en défiant la Colombie.

L’homme du match : Wissa (6,5) : après une saison plus compliquée que le précédent exercice, particulièrement réussi, l’attaquant de Newcastle continuait néanmoins de bénéficier de la confiance de son sélectionneur. Associé à Cédric Bakambu à la pointe de l’attaque, il s’est montré discret durant le premier quart d’heure malgré une tentative lointaine qui a largement fui le cadre (10e). Très impliqué dans le pressing, il a parfois dépassé la limite, comme sur sa faute appuyée sur Veiga à la 31e minute. Mais l’attaquant congolais a parfaitement conclu sa première période en surgissant de la tête sur un centre précis de Masuaku pour remettre les deux équipes à égalité juste avant la pause (1-1, 45+5e). Il a eu du mal, lui-aussi, à exister ensuite, bien pris la défense portugaise. Toujours dangereux malgré tout, il partait au but en fin de match, avant d’être irrégulièrement stoppé par un gros tampon de Tomás Araújo. Auteur d’un grand match, Wissa aura été l’unique buteur d’une vaillante RDC.

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Portugal :

- Costa (5) : une première période frustrante pour le portier portugais. Jusqu’à cette tête à courte distance de Wissa (45e+5) sur laquelle il ne peut pas grand-chose, il n’a presque rien eu à faire, se contenant d’accompagner certaines actions devant son but. Le rempart de Porto a souvent tardé à dégager balle au pied ce qui lui a valu une petite frayeur (34e). Sauvé par son poteau sur ce tir en angle fermé de Bakambu (57e).

- Cancelo (4) : son entame de match est plutôt bonne. Entreprenant sur son côté droit, le latéral a montré pas mal de velléités offensives comme avec ce centre tendu dangereux (5e) mais il a vite baissé le pied. Parfois pris de vitesse face à Kayembe (33e), il a surtout accumulé les ballons perdus. Un joli but refusé pour une position de hors jeu évidente (54e). Il a fini dans le couloir gauche après la sortie de Mendes.

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- Araujo (3,5) : jusqu’au but congolais, le défenseur de Benfica rendait une copie assez propre. Il n’a pas été beaucoup sollicité mais répondait présent sur cette tête défensive inspirée (10e) ou en étant encore sur la trajectoire de frappe de Bakambu (14e). Il est en revanche trop passif sur l’égalisation congolaise (45e+5) et oublie de reculer pour prendre Wissa au marquage. Encore sérieux en seconde période, même s’il termine avec un jaune après ce gros bloc sur Wissa qui partait au but (90e+2).

- Veiga (5) : lui aussi a donné quelques gages de sécurité. Le gaucher a fait profiter sa palette technique par quelques belles passes en profondeur dont ses partenaires n’ont pas toujours su profiter (36e, 48e). Défensivement aussi il s’est montré sérieux, rarement gêné par les fébriles incursions adverses. Il a parfois été bougé au physique, notamment en seconde période sur les situations de contre congolaises.

- Mendes (5) : une prestation en demi-teinte pour le champion d’Europe. Il a trop peu joué de sa vitesse et de sa qualité de centre sur son côté gauche, la faute à un collectif très ronronnant aussi et à un Pedro Neto la tête à l’envers. Il y a tout de même eu un très léger mieux en seconde période avec cette combinaison (53e). Une belle opportunité dont il n’a pas profité pas en raison du retour Wan-Bissaka (18e). Remplacé par Semedo (71e) qui a pris le couloir droit et qui a écopé d’un avertissement (88e).

- Vitinha (4) : il symbolise le collectif très ralenti de son équipe. La plaque tournante du jeu ne peut pas grand-chose quand les électrons ne gravitent pas autour de lui. Le Parisien a eu de la peine à créer des décalages, forçant parfois sa nature sur des ballons plus longs, plus risqués forcément. On l’a trop peu vu. Heureusement pour lui, il y a ce retour défensif important dans sa surface (43e). Remplacé par son partenaire en club Gonçalo Ramos (82e).

- Fernandes (5,5) : le meilleur passeur de l’histoire de la Premier League s’est montré particulièrement timide pendant une heure dans ce premier match de Coupe du Monde. Plus offensif que sur ses deux compères du milieu, il a mis très longtemps à amener du danger dans les 30 derniers mètres. Il a su hausser le ton sur la fin de rencontre en se rapprochant de la surface avec ce centre pour Neves notamment (55e), un autre pour Conceiçao (74e). CR7 lui subtilise une balle de but (68e). Il aurait sans doute dû plus tenter sa chance de loin (90e). Le Mancunien lâche Wissa au marquage sur le but adverse, mais à sa décharge, il en avait trois pour lui.

- Neves (6) : il fait partie des plus petits de son équipe mais quel timing dans son jeu de tête. Sa magnifique détente permet de lancer idéalement son équipe (6e). Il a su aérer le jeu de son équipe sur quelques situations mais pour le reste, ce fut bien trop statique pour contrarier une équipe congolaise bien en place. Pas mal de duels gagnés pour ne rien en tirer au final. Le joueur du PSG a souvent couru dans le vide. Une jolie passe de la poitrine pour Cancelo… hors jeu (55e).

- Silva (2,5) : placé dans le cœur du jeu, la nouvelle recrue du Real Madrid a eu du mal à se mettre dedans, à l’image de cet avertissement pour un tacle dangereux après sa perte de balle (13e). Sa mauvaise conduite de balle contrarie une belle phase de transition (44e). Une influence beaucoup trop faible dans le jeu et remplacé à la pause par Conceiçao (46e - note 5) plus remuant dès son entrée en jeu. La mobylette s’est placée côté droit et a essayé de faire parler sa vitesse sur ses courts appuis. Ca a bien fonctionné un temps, ces centres pour Ronaldo notamment (68e, 74e) avant de finir plus péniblement.

- Cristiano Ronaldo (3) : que c’est dur de voir la légende traverser ce match comme son ombre. Aux abonnés absents en première période, il avait au moins le mérite d’être le seul à faire des appels dans la profondeur, quitte à être dans le mauvais timing. Il a tenté d’être plus proche de la surface en seconde période et a eu des situations sur ces centres de Conceiçao (68e, 74e) où il n’a pas attrapé le cadre à chaque fois. Ce bilan est bien trop insuffisant pour un joueur de son calibre. Il va devoir élever son niveau d’un cran s’il ne veut pas être un poids pour la Seleçao.

- Neto (3,5) : son centre déposé sur la tête de Neves (6e) aura été la meilleure chose durant une prestation globale insuffisante. Après cette belle réalisation technique, l’ailier de Chelsea a tout fait à l’envers, ou presque. Il a connu beaucoup de trop de déchets techniques sur son côté gauche, ne parvenant pas à réaliser des différences balle au pied. Il n’a pas toujours été bien servi non plus. Remplacé par Rafael Leão (71e) dont l’entrée n’a rien apporté.

RD Congo :

- Mpasi-Nzau (5) : gardien du HAC, le portier de 31 ans a été choisi pour garder les cages congolaises face à l’armada offensive portugaise. Dès les premières minutes, sa mission s’est annoncée compliquée. Battu sur une tête imparable de Joao Neves, le milieu du PSG, il n’a rien pu faire sur l’ouverture du score portugaise (6e). Malgré ce coup dur, il est resté vigilant et s’est illustré par une excellente sortie dans les pieds de Bruno Fernandes puis de Nuno Mendes à la 17e minute. Relativement peu sollicité par la suite, il a vécu une première période frustrante, encaissant un but sur la seule véritable occasion concédée par les siens. Mpasi-Nzau n’a quasi rien eu à faire en seconde période, très bien aidé par une défense vigilante.

- Masuaku (6) : auteur d’une saison mitigée avec le RC Lens, malgré le sacre des Sang et Or en Coupe de France, avec seulement 6 apparitions au compteur, le piston gauche devrait retrouver Sunderland après le Mondial. Opposé à Bernardo Silva dans son couloir, il a livré une première période de haut niveau. Très actif offensivement, il a notamment remonté une grande partie du terrain avant de servir parfaitement Moutoussamy dans le temps additionnel, une action qui aurait mérité un meilleur dénouement (45+4e). Solide dans ses interventions et précieux dans ses projections, il a été récompensé de ses efforts en délivrant un centre parfait pour la tête égalisatrice de Yoane Wissa juste avant la pause (45+5e). L’un des meilleurs Congolais de la rencontre. Remplacé par J.Kayembe à la 74e.

- Kapuadi (5) : installé à gauche de la défense centrale à trois, le défenseur de 28 ans avait la lourde responsabilité de surveiller Cristiano Ronaldo dans sa zone. Peu mis en évidence dans le jeu, il s’est surtout signalé par plusieurs interventions irrégulières. Son mauvais geste sur Joao Cancelo à quelques instants de la mi-temps a particulièrement illustré une première période parfois compliquée dans les duels (44e). Il a touché très peu de ballon en seconde mi-temps, pas tellement sollicité par un CR7 discret.

- Tuanzebe (6) : positionné dans l’axe de la défense congolaise, l’ancien défenseur de Manchester United a livré un duel permanent avec Cristiano Ronaldo. Sérieux et appliqué dans ses interventions, il n’a toutefois pas pu empêcher l’ouverture du score de Neves en début de rencontre. Il s’est néanmoins distingué par plusieurs retours importants, notamment lorsqu’il a jailli devant Ronaldo pour éloigner un ballon dangereux très bien adressé par Bruno Fernandes (36e). Solide encore en seconde mi-temps, il a magnifiquement bien stoppé une course de Nuno Mendes à la 54e.

- Mbemba (5) : capitaine de la sélection congolaise, le défenseur du LOSC occupait le côté droit de la défense à trois. Souvent contraint de défendre très bas pour gérer les appels et la vitesse de Pedro Neto, il a passé une bonne partie de la première période sous pression. Après un duel aérien musclé avec l’ailier portugais, il a écopé d’un avertissement qui a semblé sévère tant les deux joueurs étaient engagés avec la même intensité (32e). Quelques minutes plus tard, il s’est fait une grosse frayeur en commettant une erreur technique dans sa propre surface. Heureusement pour lui, cette situation très dangereuse n’a pas été exploitée par les Portugais (37e). Il a eu du mal face aux nombreuses courses de Nuno Mendes lors du second acte.

- Wan-Bissaka (5,5) : aligné dans son rôle habituel de piston droit, l’ancien joueur de Manchester United a connu une première période moyenne. Confronté aux accélérations incessantes de Pedro Neto, joueur de Chelsea, il a souvent dû reculer pour protéger son couloir. Malgré son engagement défensif, il a régulièrement été mis à contribution par les offensifs portugais et a également souffert face aux projections de Neves, notamment sur une situation dangereuse à la 28e minute. Il a été très sérieux ensuite, alternant les bons retours défensifs et projections dans son couloir. En fin de seconde période, c’est Rafael Leão qui l’a mis en difficulté, trop souvent pris de vitesse par l’ailier de l’AC Milan. Il a été remplacé par Kalulu à la 84e.

- Moutoussamy (5) : positionné dans l’entrejeu, l’ancien Nantais a évolué assez haut sur le terrain afin de tenter de gêner la première relance portugaise. Souvent en mouvement, il a cherché à gagner du terrain balle au pied mais s’est heurté à l’activité impressionnante de Joao Neves. Son travail défensif a néanmoins été précieux, à l’image de son double tacle réussi devant Bernardo Silva qui a stoppé net une offensive portugaise prometteuse (44e). Il a également tenté sa chance de loin du pied gauche, mais sa frappe s’est complètement envolée (45+2e). Il aura été encore très actif tout au long de la seconde mi-temps.

- Mukau (4) : milieu de terrain du LOSC, il évoluait au cœur du jeu aux côtés de Kayembe et Moutoussamy. Opposé à Vitinha dans sa zone, il a éprouvé des difficultés à imposer son rythme face à la maîtrise technique portugaise. Comme une grande partie du milieu congolais, il a peiné à exister dans la possession et s’est montré relativement discret durant cette première période. Trop discret encore ensuite, il a été remplacé par Sadiki à la 57e. L’entrant n’aura rien pu faire, et aura principalement défendu.

- E.Kayembe (5,5) : l’expérimenté milieu de terrain de Watford occupait le côté gauche du trio du milieu. Très discipliné tactiquement, il est régulièrement venu se placer à hauteur de Masuaku afin de contenir les montées de Bernardo Silva et renforcer le bloc défensif congolais. Capable de se projeter lorsqu’il en a eu l’opportunité, il a tenté sa chance de loin après une percée dans le camp portugais, mais sa frappe a été facilement captée par Diogo Costa (33e). Kayembe était tout proche d’écoper d’un carton jaune après un duel face Nuno Mendes à la 66e. Remplacé par Pickel à la 74e. L’entrant n’a rien apporté.

- Wissa (6,5) : voir ci-dessus.

- Bakambu (6) : l’attaquant du Real Betis, passé notamment par l’Olympique de Marseille, s’est procuré la première situation congolaise dès la 3e minute. Après s’être créé un espace de frappe, sa tentative a finalement été contrée par la défense portugaise, offrant un corner à son équipe. Très mobile, il a souvent décroché pour participer au travail défensif lorsque le Portugal avait le ballon. Malgré son activité, il a eu du mal à peser offensivement et s’est heurté à une jeune charnière centrale portugaise composée d’Araujo et Veiga, particulièrement attentive durant ce premier acte. Bakambu a bien failli mettre la RDC devant au retour des vestiaires, mais il a buté sur un très bon Diogo Costa à la 50e. En confiance, il a failli permettre aux siens de prendre l’avantage quelques minutes plus tard, mais son tir a finalement touché le poteau. L’attaquant a encore failli trouver le cadre, sans réussite (78e). Remplacé par Banza à la 84e.