Ligue 1 : le PSG domine Le Mans, Monaco accroché par Toulouse, première défaite pour le Paris FC

Trois semaines après sa victoire lors du Classique à Marseille, le Paris Saint-Germain (6e) recevait Le Mans (10e) pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre de retour de trêve internationale, Luis Enrique procédait à une revue d’effectif et devait faire sans Nuno Mendes, ni Ousmane Dembélé, laissés au repos. Senny Mayulu, touché avec les Espoirs, était en tribunes. Parti prématurément du rassemblement de l’Espagne, Ferran Torres débutait à la pointe de l’attaque, entouré de Maghnes Akliouche et Mika Godts. Les Manceaux, eux, étaient privés de l’un de leurs hommes forts en ce début de saison, Adil Bourabaa.

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Kvarasthelia débloque son compteur en Ligue 1, premier but pour Akliouche

Si les champions de France en titre ont logiquement monopolisé le ballon, le bloc compact du Mans a longtemps contrarié les offensives parisiennes. Les Parisiens ont finalement trouvé la solution sur penalty, après une main d’Harold Voyer dans sa surface. En l’absence des tireurs habituels, Lucas Beraldo s’est chargé de transformer le penalty (19e, 1-0). Ce but a contraint le promu à sortir davantage de son camp et à profiter de la moindre occasion pour égaliser. À la réception d’une longue transversale, Louis Mafouta se retrouvait face à Safonov, qui a dû sortir rapidement pour intervenir (29e). Samuel Yohou tentait également sa chance, mais voyait sa tentative échouer dans le petit filet (35e). Akliouche répondait avec une tête décroisée, stoppée par Nicolas Kocik (44e).

En seconde période, les Manceaux ont profité d’un PSG en dilettante pour recoller au score. Après un centre de Lucas Calodat, Louis Mafouta profitait de la passivité de la défense parisienne et égalisait de la tête (55e, 1-1). Dans la foulée, Luis Enrique réalisait quatre changements et lançait notamment Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia. Les deux entrants étaient impliqués sur le but du 2-1, quelques minutes plus tard : après un coup franc tiré par le Portugais, repoussé par le portier manceau, Ruiz reprenait le ballon de volée. Kocik ne captait finalement pas la balle, permettant ainsi à Kvaratskhelia de surgir et de pousser le ballon dans le but (61e, 2-1). Après avoir repris l’avantage, les Parisiens réalisaient le break, grâce au premier but de Maghnes Akliouche (68e, 3-1). Malgré ces deux buts d’avance, Le Mans ne lâchait pas et Dame Gueye trouvait la transversale après avoir mystifié Lucas Hernandez (72e). Matvey Safonov était aussi vigilant sur les multiples tentatives adverses (78e) pour permettre à son équipe de conserver son avantage. Malgré le penalty manqué de Déisré Doué en fin de match (90e+3), le PSG s’est offert un troisième succès consécutif en championnat et monte provisoirement à la 5e place. Les Parisiens ont désormais les yeux tournés vers la Ligue des Champions et Manchester City, mercredi. Malgré sa belle prestation, Le Mans de Patrick Videira est 12e.

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Monaco conserve sa première place malgré son nul, le PFC battu, Brest déroule

Dans les autres rencontres de ce multiplex du samedi soir, l’AS Monaco accueillait Toulouse, avec l’ambition de reprendre la première place du classement. Au Stade Louis-II, Filipe Luís alignait son habituel 4-2-3-1 avec notamment la titularisation de Matthis Abline, épaulé par Mathys Detourbet et d’Edan Diop sur les côtés. Pour sa première titularisation en pro, le petit frère de Sofiane s’est distingué en ouvrant la marque pour les Monégasques (29e). C’est ensuite lui qui décalait Abline, avant que l’ex-Nantais ne signe une magnifique inspiration pour doubler la mise (39e).

Si le club de la Principauté pensait avoir fait le plus dur, Toulouse est finalement revenu en seconde période, avec un nouveau but de Casper Tengstedt. Monaco a donc été accroché (2-2), mais garde néanmoins sa première place devant Lille. Quatrième avant d’aller à Lorient, le Paris FC a été surpris à Lorient et a concédé sa première défaite de la saison (1-0). Enfin, Brest a tout simplement écrasé le SCO d’Angers, en inscrivant notamment quatre réalisations dans le premier acte (5-1).

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Les résultats du multiplex de 20h45 :

PSG 3-1 Le Mans : Lucas Beraldo (19e, s.p.), Khvicha Kvaratskhelia (61e), Maghnes Akliouche (68e) / Louis Mafoua (55e)

AS Monaco 2-2 Toulouse : Edan Diop (29e), Matthis Abline (39e) / Casper Tengstedt (48e, s.p.), Sion Oppong (59e)

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Lorient 1-0 Paris FC : Gabin Bernardeau (69e)

Brest 5-1 Angers : Ludovic Ajorque (9e), Lucas Tousart (18e), Kenny Lala (30e, s.p.), Mama Baldé (45e), Pathé Mboup (54e) / Prosper Peter (47e)