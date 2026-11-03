PSG : la réaction à chaud de Fabian Ruiz

Le trophée d’homme du match en main, grâce à son doublé inscrit sur la pelouse de Villarreal, Fabian Ruiz s’est exprimé à l’issue du large succès du PSG, sur le score de 6-0, rendant hommage au joueur de Tenerife décédé ce matin.

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« Je préfère commencer en disant toutes mes pensées pour la famille de Jesus de Miguel. C’était un match incroyable, nous étions très forts, nous voulions rendre hommage au joueur, à sa famille. Nous savions que Villarreal est une grande équipe mais je pense qu’on a fait un grand match. (…) Je ne dirais pas que nous sommes plus fort mais je pense que nous avons confiance en nous, nous voulons bien faire. Les joueurs qui ont renforcé cette équipe sont très bons, ceux du centre de formation nous apportent beaucoup. Nous sommes une bonne équipe, avec de très bons joueurs, qui veulent montrer ce qu’ils savent faire. Nous donnons le maximum », a déclaré l’international espagnol.