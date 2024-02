Ligue des Champions : l’analyse sans concession de Kylian Mbappé sur la victoire compliquée du PSG

Élu homme du match par l’UEFA de ce PSG-Real Sociedad, Kylian Mbappé n’a pourtant pas livré son meilleur match en Ligue des Champions. Comme ses partenaires, le Bondynois a été étouffé par les Basques pendant de très longues minutes. Surtout durant cette première période de piètre qualité qui en a inquiété plus d’un.

La suite après cette publicité

Mais Mbappé a su sortir de sa boîte au bon moment pour ouvrir le score en faveur des Rouge et Bleu. Si Bradley Barcola a scellé le sort du match à la 70e minute, le champion du monde 2018 reste bien conscient des difficultés rencontrées par son équipe. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait savoir à l’issue du match.

À lire

PSG - Real Sociedad : Luis Enrique a été mis au supplice

Mbappé promet un meilleur match retour

« En première période, on avait des difficultés à sortir du pressing. On aurait pu mettre plus de personnalité. Ça fait partie de l’apprentissage de cette équipe. On ne l’a pas payé cher. En deuxième, on revient avec plus de conviction. On a réussi à marquer à des moments clés. Le clean sheet est important. On est à la recherche de ce genre de performance en Ligue des Champions », a-t-il confié à Canal+, avant de conclure.

La suite après cette publicité

« On savait qu’ils venaient avec beaucoup d’envie. On a réussi à marquer à des moments qui font mal. Ça va être un match similaire, ils vont vouloir marquer des buts. Si on a des espaces, on va aller là-bas et on va marquer. (…) Ils vont vouloir jouer, ils sont en retard. Pour nous, le plus important ce sera de mettre de la qualité dans nos sorties de balle. On va faire ce qu’il faut au match retour. » Le rendez-vous est pris.