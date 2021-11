FC Barcelone : Xavi est prêt à se débarrasser de 7 joueurs

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone a l'intention de se renforcer cet hiver. Les dirigeants barcelonais ont déjà ciblé plusieurs joueurs, mais c'est Ferran Torres qui semble être l'objectif prioritaire. Chaque jour, médias espagnols et anglais dévoilent de nouvelles informations sur celui qui sera sans doute l'un des feuilletons de l'hiver. Aux dernières nouvelles, les Skyblues demandaient ainsi un montant situé entre 60 et 70 millions d'euros pour l'international espagnol.

Un montant prohibitif pour le joueur qui plaît énormément à Xavi, et qui a déjà fait savoir à Pep Guardiola qu'il est prêt à partir. Un accord existe d'ailleurs entre le joueur formé à Valence et le Barça, et l'ailier est même prêt à baisser son salaire. S'il n'y a donc aucun souci pour convaincre le principal concerné, le FC Barcelone sait qu'il sera bien plus difficile d'en faire de même avec la direction mancunienne.

Deux Français parmi les indésirables

Et c'est pour cette raison que l'hypothèse d'un échange prend de l'ampleur. Si les noms de Frenkie de Jong ou Nico Gonzalez ont été cités comme potentielles monnaies d'échange, il n'en sera rien. En revanche, Mundo Deportivo dévoile le nom de sept joueurs sur lesquels le Barça ne compte pas, et qui sont sur la liste des transferts. Il s'agit de Neto, Sergiño Dest, Sergi Roberto, Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Oscar Mingueza et Philippe Coutinho.

Sept joueurs que le Barça serait prêt à expédier direction Manchester sans aucun problème. Encore faut-il que Pep Guardiola soit intéressé par l'un d'entre eux. Si ce n'est pas le cas, on peut imaginer que les Catalans tenteront de les placer ailleurs et éventuellement espérer récupérer quelques chèques intéressants pour se renforcer. Mais l'avenir des joueurs mentionnés à Barcelone s'annonce plutôt sombre.