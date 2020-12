Barça : Ronald Koeman s'est entretenu avec Miralem Pjanic

Cet été, Miralem Pjanic rejoignait pour son plus grand bonheur les rangs du FC Barcelone après quatre années passées à Turin. Un rêve réalisé par le milieu de terrain bosnien qui est toutefois en train de virer au cauchemar. Depuis le début de l’exercice, le natif de Tuzla ne joue que très peu en Liga, et son faible temps de jeu commence à l’agacer fortement. En début de semaine déjà, l’ancien joueur de la Juventus faisait part de son mécontentement au cours d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, assurant que cette situation ne lui convenait pas.

Une situation qui pourrait toutefois évoluer dans les prochaines semaines. Selon les informations de Mundo Deportivo ce vendredi, Ronald Koeman et Miralem Pjanic auraient eu une conversation avant le match face à la Juventus, mardi soir. Le technicien néerlandais lui aurait expliqué comment augmenter son temps de jeu. Il lui aurait été demandé de mieux s’adapter au dispositif utilisé (4-2-3-1), et de faire plus d'efforts sur le terrain. Reste désormais à savoir si cette discussion portera ou non ses fruits.