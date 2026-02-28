L’étrange atmosphère dans le vestiaire du PSG, le message fort d’Hansi Flick sur son avenir avec le Barça

Les infos inquiétantes sur le vestiaire du PSG

Avant le déplacement au Havre, Jérôme Rothen a révélé avoir des informations inquiétantes sur l’état de forme du vestiaire francilien. « Le vestiaire est bien amorphe par rapport à l’année dernière. Ils sont fatigués, ils manquent d’énergie. On l’a senti. Tu vois que ça manque de gaz. Des fois, ils ont envie, ils s’accrochent même dans la difficulté. Il y a des choses qui se passent en interne et qui ne sont pas réjouissantes pour le collectif. À la mi-temps contre Monaco (barrage retour), il y en a un qui parle, et heureusement qu’il est là, c’est Marquinhos. Il essaie de réveiller les mecs, mais les mecs sont amorphes, ils manquent d’énergie, ils ne disent rien, on entendait les mouches voler. C’est pas bon signe », a-t-il déclaré au micro de RMC.

Hansi Flick veut rester au Barça

Le Barça affronte Villarreal aujourd’hui, l’occasion pour Flick de réaffirmer son intention de continuer avec club espagnol. L’Allemand affiche son bonheur au Barça et semble prêt à prolonger son aventure sur le banc catalan. Il reste concentré sur la qualité de son effectif et refuse de chercher des excuses. Il célèbre également son 100ᵉ match à la tête du club. En conférence de presse, il a souligné son attachement au quotidien barcelonais. Interrogé sur un possible renouvellement, il laisse entendre qu’il pourrait entraîner 100 matchs supplémentaires. Flick se montre pleinement investi dans le projet et confiant pour la suite. «Pourquoi pas ? J’aime la vie quotidienne dans ce club, je suis très content de la météo et c’est un honneur d’entraîner le Barça et les joueurs font également un travail fantastique et tout le monde peut en être très fier», a déclaré le coach.

Madrid se méfie de Rodri

Le tirage des huitièmes de finale offre un choc majeur entre le Real Madrid et Manchester City. Cette affiche est devenue un classique européen avec un chemin très relevé pour les Madrilènes. Du côté de Madrid, on a déjà trouvé le facteur X chez City. Rodri est redevenu le moteur de Manchester City, il impose son rythme, oriente le jeu et donne une stabilité qui change le visage de l’équipe. Son influence grandissante explique en grande partie la série de victoires récentes et la montée en puissance collective. Plus présent dans l’organisation et les transitions, il pousse City à jouer plus haut et avec plus de contrôle. Cette maîtrise au milieu libère aussi les armes offensives, notamment Erling Haaland, redevenu la principale menace devant le but. Avec un Rodri à ce niveau, City aborde les grands rendez-vous avec un équilibre et une confiance retrouvée. Depuis qu’il a été critiqué par Tony Cascarino dans une chronique du « Times », Rodri se rapproche de son meilleur niveau.