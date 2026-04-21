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Real Madrid : Florentino Pérez a fait 2 grosses erreurs

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez en tribunes pendant un match @Maxppp

Cette saison, le Real Madrid va la terminer sans titre majeur. C’était déjà le cas l’an dernier. Ce qui est insupportable pour le président Florentino Pérez. Ce dernier estime d’ailleurs avoir fait deux erreurs cette année selon les informations d’ABC Deportes. Elles se nomment Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa. Le boss de la Casa Blanca estime qu’ils n’ont pas été à la hauteur des attentes.

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Concernant le premier nommé, Pérez estime qu’il aurait dû le limoger en décembre lors de la défaite 2 à 1 face au Celta de Vigo. Mais il avait été convaincu par José Ángel Sánchez de conserver l’Espagnol, qui a finalement été remercié en janvier. Selon Florentino Pérez, il a viré un peu trop tard Xabi Alonso. Ce qui n’a pas laissé assez de temps à Alvaro Arbeloa pour relancer la machine. Bien que le président le tienne en haute estime, il ne restera pas à la tête de l’équipe première une fois la saison terminée. ABC Deportes indique que la priorité de Pérez est de trouver le coach parfait pour relancer le Real Madrid et remporter des titres. C’est son objectif numéro un cet été.

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