Mercato, Real Madrid : le PSG serait de moins en moins gourmand pour Kylian Mbappé !

Si vous n’appréciez pas spécialement Kylian Mbappé ou que vous en avez marre de lire des articles sur son avenir devenus quasiment quotidiens, il faudra vraisemblablement couper internet jusqu’en septembre prochain. Depuis la fin du mercato hivernal, où il n’était logiquement pas question d’un départ de la vedette des Bleus, c’est déjà reparti de l’autre côté des Pyrénées.

Et il ne s’agit pas que de rumeurs sans fondement, puisque même une dirigeante du Real Madrid a évoqué publiquement son cas : « avec Florentino, je n’écarte aucune possibilité. Si Mbappé doit venir et que ça s’ajuste avec les critères du club, il viendra. Et si ce n’est pas le cas, il ne viendra pas, et d’autres viendront. Mais ce dont je suis sûre, c’est que Florentino Pérez fera toujours ce qui est le mieux pour le club ». Des déclarations mesurées, mais qui confirment qu’en interne à Madrid, le nom du joueur formé à Monaco est toujours sur la table.

Moins cher qu’avant !

Ce dimanche, Defensa Central indique que la possibilité de voir le Français débarquer à Madrid dès cet été est réelle, alors que beaucoup visaient l’été 2024. Et pour cause, les exigences du Paris Saint-Germain seraient un peu plus basses qu’avant. Un montant de 180 millions d’euros pourrait suffire à faire venir Mbappé du côté de la Castellana dès l’ouverture du marché estival. Et ce, alors que l’été dernier, 200 millions d’euros auraient été refusés par Paris.

Un nouveau prix que le Real Madrid pourrait se permettre, toujours selon la publication spécialisée dans l’actualité du champion d’Europe en titre. Encore faut-il que le principal concerné souhaite quitter le club de la capitale française, et si c’était le cas, les Madrilènes devront également s’aligner ou au moins s’approcher du salaire conséquent qu’il touche à Paris actuellement…