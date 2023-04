Liga : le Real Betis facile face à l’Espanyol

Suite de la 29ème journée de Liga ce samedi avec une nouvelle affiche entre le Real Betis et l’Espanyol au stade Benito-Villamarín de Séville. Une rencontre déséquilibrée sur le papier entre, respectivement, le 6ème et l’avant-dernier du championnat espagnol avant le coup d’envoi. Les joueurs de Manuel Pellegrini mettaient d’ailleurs d’entrée la pression sur la défense adverse. Peu avant la demi-heure de jeu, Ayoze Perez ouvrait le score pour les locaux (27e, 1-0) alors que Juan Miranda doublait la mise et faisait le break quelques minutes plus tard (30e, 2-0).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, la rencontre s’équilibrait et les visiteurs tentaient de revenir dans la partie grâce à la réduction du score signée César Montes (48e, 2-1). En fin de match, William Carvalho tuait le suspens et délivrait ses partenaires (79e, 3-1). Grâce à cette victoire, le Real Betis gagne une place (5ème) en Liga à seulement trois points de la Real Sociedad, première équipe qualifiée pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. L’Espanyol, de son côté, reste englué dans la zone rouge du championnat espagnol.

À lire

Benzema touche la barre, le Real pousse contre Cadix !