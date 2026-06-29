Pronostics Allemagne-Paraguay : le coup parfait à tenter ce 29 juin

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Les seizièmes de finale ont débuté. Fini les matches de poule sans pression, place au suspense et à la tension. Pour les favoris, le danger est de sortir de manière précoce du Mondial et de passer à côté de l’événement. C’est ce qui pend au nez de l’Allemagne, opposé ce lundi soir au Paraguay, sorti des poules avec 1 victoire, 1 nul et 1 défaite. La pression sera an rendez-vous pour les hommes de Julian Nagelsmann, qui ont perdu un peu de confiance en perdant face à l’Equateur pour son troisième match de poule. Une équipe sud-américaine, déjà. Pour optimiser vos gains sur ce match, la rédaction de FM a sélectionné la formule la plus intéressante et le coup parfait à tenter autour de cet Allemagne-Paraguay, à savoir : le pari "L’Allemagne gagne 1-0" coté à 6 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !.

Et oui, l’Allemagne risque de galérer face à un Paraguay qui n’a encaissé aucun but depuis son match d’ouverture compliqué face aux Etats-Unis. Le Paraguay connait son plan de bataille, résister au maximum dans l’espoir de piquer en contre. Et la Nationalmannschaft n’a guère convaincu face à la Côte d’Ivoire et l’Equateur, prouvant que son réservoir offensif pouvait être limité. C’est pourquoi on imagine certes l’Allemagne passer l’obstacle, mais par le plus petit des scores.

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