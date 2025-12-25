Real Madrid : la réclamation innatendue de Jude Bellingham

Jude Bellingham traverse une période compliquée au Real Madrid. Opéré de l’épaule cet été, il a été précipité dans le onze titulaire par Xabi Alonso lors du derby métropolitain, ce qui a coïncidé avec une lourde défaite (5-2). Depuis, l’Anglais peine à retrouver son vrai niveau, aligné dans un rôle hybride entre milieu et attaque, avec des statistiques en baisse : 5 buts en 20 matchs. Sauf que d’après le journal AS, cette baisse de forme survient au moment même où il espère une augmentation.

La suite après cette publicité

Cette situation se retrouve également en sélection anglaise. Après sa convalescence, Bellingham a participé aux qualifications pour la Coupe du Monde, mais son rôle reste discuté. À Wembley, lors de son entrée contre la Serbie, il a été accueilli par un mélange d’applaudissements et de huées, alors qu’il doit se faire une place au sein d’une équipe très compétitive, avec Kane, Saka, Rice et Foden occupant déjà des rôles clés.