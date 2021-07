OM : Longoria et la concurrence au poste de gardien

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille devrait enregistrer très rapidement sa sixième recrue de ce mercato. Il s'agit du gardien Pau Lopez, prêté avec option d'achat par l'AS Roma. Ils seront donc deux pour un poste avec Steve Mandanda. Le président, Pablo Longoria, présent ce mercredi devant les médias pour la présentation de Mattéo Guendouzi, a fait le point sur la concurrence à ce poste.

« Dans le football moderne, la concurrence à un poste est la chose la plus importante, même pour un gardien. Dans tous les clubs où j'ai travaillé, il y a toujours eu de la concurrence entre gardiens, avec des portiers de très haut niveau. Dans le futur, je crois qu'il n'y aura plus vraiment de vrai numéro 1 et numéro 2, mais un équilibre », a-t-il développé. Mandanda a du souci à se faire.