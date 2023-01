Aston Villa : Emiliano Martinez va enfin rejouer !

La suite après cette publicité

Après une belle Coupe du Monde, Emiliano Martinez a retrouvé Aston Villa. Mais le portier argentin était attendu de pied ferme par son entraîneur Unai Emery, qui n’a pas apprécié son comportement et ses provocations lors des célébrations du titre mondial. Certains médias assuraient même que le coach espagnol voulait mettre à la porte le gardien. En conférence de presse, Emery a évoqué le cas de Dibu Martinez, qui n’a plus rejoué depuis la finale au Qatar.

«Oui. Il a été avec nous et a voyagé avec nous (contre les Spurs). Il s’est entraîné deux jours, vendredi et samedi, et il s’entraînera à nouveau avec l’équipe. Je pense qu’il va être prêt après son repos et après l’émotion qu’il a eue en remportant cette Coupe du monde. Je pense que pour nous, c’est une chose très importante. Nous pouvons être fiers de lui. Maintenant, il se concentre à 100% sur nous à Aston Villa.» Martinez devrait donc rejouer ce mercredi face à Wolverhampton. Le Daily Mail indique d’ailleurs que les supporters des Villans devraient lui réserver un bel accueil en déployant une banderole suite à son sacre mondial.

À lire

JT Foot Mercato : le Borussia Dortmund va se faire piller