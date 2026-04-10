Naples : 2 clubs veulent sauver Romelu Lukaku

Durant la dernière trêve internationale, Romelu Lukaku a fait parler de lui. L’attaquant est resté en Belgique de son propre chef alors qu’il n’a pas honoré sa sélection. Il était pourtant attendu à Naples pour continuer sa remise en force. Le 31 mars, les Partenopei ont annoncé sa mise à l’écart. « Le SSC Napoli annonce que Romelu Lukaku n’a pas répondu à la convocation d’aujourd’hui en vue de la reprise des entraînements. Le club se réserve le droit d’envisager l’adoption des mesures disciplinaires qui s’imposent, ainsi que la suspension pour une durée indéterminée de la participation du joueur aux entraînements collectifs.»

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Sanctionné, l’ancien joueur de Chelsea voit son aventure en Italie tourner au vinaigre. Elle pourrait d’ailleurs s’arrêter cet été. Selon Fanatik, Naples n’est pas contre un départ de son joueur (7 matches, 1 but cette saison) sous contrat jusqu’en 2027. Il pourrait même être libéré. Besiktas et Fenerbahçe sont déjà à l’affût pour tenter de le récupérer en fin de saison. Affaire à suivre…