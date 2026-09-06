Les mots forts de Walid Regragui sur la finale de la CAN 2025

Désormais consultant sur le plateau du CFC sur Canal+, Walid Regragui n’a pas échappé aux nombreuses questions sur la finale de la CAN 2025. L’ancien sélectionneur du Maroc, qui a vécu de près les nombreux évènements autour de la rencontre face au Sénégal s’est expliqué sur sa vision des choses. Il a notamment confié qu’il regrettait évidemment l’image renvoyée après la sortie du terrain des joueurs sénégalais même s’il a depuis tourné la page.

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«Pour le moment, la CAF nous a attribué le titre. Maintenant, il y a le TAS. On attendra la décision et on l’acceptera d’un côté comme de l’autre. Ce qui est dommage, c’est qu’elle arrive un peu tard et que ça se joue du côté administratif… Parce que tout le monde veut monter sur le podium et porter la coupe devant son public. Ça n’a pas été le cas parce qu’il y a eu une action EXTRAORDINAIRE, qui n’a jamais été vue dans une finale continentale ou mondiale. Il y a des joueurs qui sont sortis du terrain et, si le règlement avait été appliqué, ils auraient pris un deuxième jaune et le Sénégal aurait dû finir à 9. On a vu des choses qui n’ont rien à faire sur un terrain, des deux côtés. J’en veux un peu au sélectionneur sénégalais parce qu’on n’a pas montré une belle image. À la fin, une décision a été prise et a sali le football africain. Peu importe la décision, le TAS décidera. Le lendemain, moi, je suis passé à autre chose. Ce qui m’importe, c’est qu’on représente un continent. Je l’ai dit en 2022 : un continent dénigré parce qu’au niveau européen et mondial, il y a des comportements négatifs envers le football africain et ce soir-là, on a donné raison aux gens qui nous critiquent.»