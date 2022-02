Paul Pogba s'éloigne un peu plus de Man United

Le Français, qui est revenu récemment de trois mois de blessure, semble avoir retrouvé de bonnes sensations puisqu'il a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive. Cependant, son contrat se termine toujours en juin et la Pioche n'a toujours pas montré de signe laissant penser qu'il souhaite continuer l'aventure chez les Red Devils. Le Manchester Evening News indique en tout cas que United se prépare de plus en plus à perdre son champion du monde 2018.

En effet, le club serait déjà à la recherche d'un nouveau milieu de terrain pour la saison prochaine, tandis que la qualification en Ligue des Champions, un argument de poids pour garder Pogba, n'est pas encore acquise pour les Mancuniens. Bien que sa relation avec Ralf Rangnick semble être meilleure qu'avec Ole Gunnar Solskjaer, l'absence de trophée depuis maintenant cinq saisons du côté d'Old Trafford reste un argument de poids dans la volonté de Pogba de ne pas prolonger.