Liga

Luis Campos était allé superviser Pedri

Pedri @Maxppp

Acheté par le FC Barcelone à Las Palmas en 2019 et arrivé en Catalogne un an plus tard, Pedri (23 ans) est l’un des nouveaux cracks de la planète football. Et si les Blaugranas se frottent les mains d’avoir battu la concurrence, Luis Campos a révélé qu’il avait, lui aussi, repéré le jeune milieu espagnol.

«Il y a quelques années, je suis allé voir Pedri jouer. C’était la deuxième fois que je le voyais, j’étais déjà sur lui quand il évoluait à Las Palmas. C’est un match de la sélection d’Espagne des moins de 17 ans. On était six scouts au bord du terrain pour le regarder. Après les matchs, on allait souvent dîner entre nous, on discutait et on partageait nos idées et nos impressions. Aujourd’hui, c’est devenu impossible. Si vous allez sur une Coupe du monde U17, il n’y a plus 5 mais mille scouts ! Ils remplissent toute une tribune à eux seuls. Ça montre l’importance que le scouting a pris dans le monde du football», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à TF1.

