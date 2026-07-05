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Coupe du Monde

Le choc Mexique - Angleterre est reporté à 3h !

C’était attendu, c’est désormais officiel. Le huitième de finale entre le Mexique et l’Angleterre est perturbé par la météo avec une forte pluie et un orage. La rencontre ne va pas démarrer avant 3h.

Par Aurélien Macedo
1 min.
Thomas Tuchel @Maxppp
Mexique Angleterre
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La météo et la Coupe du Monde 2026, une histoire d’amour contrastée. Depuis le début de la compétition, les alertes orages perturbent la compétition. Le match de la 2e journée de la phase de poules entre la France et l’Irak a conduit un retard de deux heures suite aux conditions climatiques.

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En seizième de finale, la rencontre entre le Mexique et l’Équateur avait débuté à 4h du matin au lieu de 3h. Et cette fois encore, la Verde vient d’être touchée. Initialement prévu à 18h heure locale (2h heure française), le huitième de finale entre le Mexique et l’Angleterre ne va pas débuter d’ici une demi-heure. En effet, la rencontre qui faisait l’objet de grosses alertes météorologiques vient d’être reportée.

Un report d’une heure

La forte pluie et surtout l’orage qui touche actuellement Mexico viennent de pousser la FIFA à décaler le début de la rencontre. Ainsi, l’échauffement devrait débuter à 18h05 heure locale (2h heure française) et le début de la rencontre est pour le moment fixée à 19h heure locale (3h heure française).

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«La FIFA a confirmé que notre match des huitièmes de finale contre le Mexique a été reporté jusqu’à 2h (R.-U.) en raison des conditions météorologiques défavorables à Mexico», peut-on lire dans un communiqué de la sélection anglaise. Reste à savoir si à 3h du matin les conditions permettront à la rencontre de se tenir correctement.

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