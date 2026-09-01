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Exclu FM Ligue 1

Djaoui Cissé a refusé la Juventus

Par Santi Aouna - Aurélien Macedo
1 min.
Djaoui Cissé @Maxppp

Milieu du terrain du Stade Rennais, Djaoui Cissé (22 ans) n’a pas encore joué cette saison avec le club breton. Auteur d’un dernier exercice délicat (25 apparitions), l’international U21 français a fait l’objet d’une approche de la Juventus en toute fin de mercato comme l’a révélé Ouest France.

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Selon nos informations, le joueur a refusé la proposition du club turinois et a décidé de rester du côté du Stade Rennais. Disposant encore de quatre ans de contrat avec les Bretons, Djaoui Cissé tentera de reprendre sa place.

Pub. le - MAJ le
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