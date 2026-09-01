Ligue 1
Djaoui Cissé a refusé la Juventus
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@Maxppp
Milieu du terrain du Stade Rennais, Djaoui Cissé (22 ans) n’a pas encore joué cette saison avec le club breton. Auteur d’un dernier exercice délicat (25 apparitions), l’international U21 français a fait l’objet d’une approche de la Juventus en toute fin de mercato comme l’a révélé Ouest France.
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🚨EXCL: 🔴⚫️🇫🇷 #Ligue1 |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 1, 2026
❌️ Djaoui Cissé refuse la Juventus et a décidé de rester à Rennes. pic.twitter.com/keYre6veYb
Selon nos informations, le joueur a refusé la proposition du club turinois et a décidé de rester du côté du Stade Rennais. Disposant encore de quatre ans de contrat avec les Bretons, Djaoui Cissé tentera de reprendre sa place.
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