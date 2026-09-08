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Ligue des Champions

LdC : les folles statistiques d’Erling Haaland

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Erling Haaland @Maxppp
Porto 0-2 Man City

Pendant que Kylian Mbappé a inscrit son 71e but dans la compétition face à l’Inter Milan, ce qui le place au 5e rang dans l’histoire, Erling Haaland a lui planté un doublé sur la pelouse de Porto. Cela fait 59 buts en 59 matches de Ligue des Champions pour l’attaquant norvégien. Une statistique phénoménale et inédite, puisqu’il est le plus rapide à atteindre 30, 40 et 50 buts dans l’histoire de la compétition.

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C’est déjà le meilleur ratio de l’histoire (pour un minimum de 50 matches). Mieux, ce doublé lui permet de déjà devenir le co-meilleur buteur de l’histoire de Manchester City en Ligue des Champions, à égalité avec Sergio Agüero (36 buts).

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