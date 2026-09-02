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Ligue 1

Atlético : les raisons de l’échec du transfert de Nicolas Tagliafico

Par Sasha Nahon
1 min.
Nicolás Tagliafico sous les couleurs de l'OL. @Maxppp

Nicolás Tagliafico était tout proche de rejoindre l’Atlético Madrid dans les dernières heures du mercato. Selon AS, le club espagnol avait trouvé un accord sur tous les points pour obtenir le prêt du latéral gauche de l’OL, qui avait lui-même rapidement donné son feu vert à l’opération malgré l’intérêt de la Juventus. Mais le transfert a finalement échoué. Lyon n’avait d’abord pas réussi à enregistrer à temps Youssouf Fofana, recruté en provenance de l’AC Milan pour remplacer l’Argentin. Un problème qui aurait encore pu être résolu, contrairement à celui rencontré par l’Atlético : le club madrilène ne disposait finalement pas d’une marge suffisante dans sa masse salariale pour enregistrer Tagliafico, malgré les départs de José Maria Giménez et Thomas Lemar.

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À 34 ans et sous contrat avec l’OL jusqu’en 2027, Tagliafico représentait une opération peu coûteuse et un profil particulièrement apprécié par Diego Simeone. L’entraîneur argentin souhaitait disposer de deux véritables solutions au poste de latéral gauche et voyait son compatriote comme un complément à Alejandro Grimaldo, recruté cet été et davantage porté vers l’attaque. Tagliafico attendait depuis plusieurs heures le feu vert pour rejoindre Madrid, mais l’opération n’a jamais pu être finalisée. Simeone devra donc notamment compter sur la polyvalence de David Hancko pour évoluer à gauche d’une défense qui reste moins fournie que souhaité après la fermeture du mercato.

Pub. le - MAJ le
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