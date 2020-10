Rennes : Serhou Guirassy rêve des Bleus

Arrivé pour environ 15 M€ en provenance d'Amiens, Serhou Guirassy (24 ans) réalise un excellent début de saison du côté du Stade Rennais, avec 3 réalisations en 5 sorties en Ligue 1. L'ambitieux attaquant ne manque d'ailleurs pas d'ambitions et espère que la Ligue des Champions, qu'il s'apprête à découvrir avec le club breton, lui permettra de se rapprocher de l'équipe de France.

«Bien sûr, c’est un objectif dans un coin de ma tête. On sait que ça passe par de bonnes performances en club, et là, cette saison, par la Ligue des champions. Mais en tout cas, oui, je vais me donner les moyens pour, ça c’est sûr», a-t-il lâché dans les colonnes de L'Équipe, laissant également ouverte la porte à la sélection de Guinée.