Lorient a mérité sa victoire contre l’OM pour Pantaloni

Une victoire qui ne souffre d’aucune contestation. En s’imposant face à l’OM ce samedi soir au Moustoir (2-0), Lorient a étiré sa folle série à domicile. Les Merlus n’y ont plus perdu depuis le mois d’août (7-1 contre Lille) et peuvent nourrir l’espoir de terminer dans le top 8. À l’issue de la rencontre, le coach Olivier Pantaloni exprimait sa satisfaction.

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« On la mérite sans aucun problème, on a su leur faire mal quand on en avait la possibilité. C’est une belle récompense pour mes joueurs qui n’ont jamais lâché. Je crois que quand on rencontre des équipes de ce standing, il faut être juste dans tout ce qu’on fait, dans l’application, la discipline… Les joueurs l’ont bien fait aujourd’hui », confiait le Corse sur beIN SPORTS.