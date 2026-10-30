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Ligue 1

OM : Emerson félicite Igor Paixão

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.

Au cœur d’une saison délicate pour l’OM, avec zéro recrutement, le côté gauche de l’équipe composé du duo Emerson-Paixão est sans aucun doute l’un des points forts attendus. Une paire pas forcément au rendez-vous lors des premiers matchs, mais qui a retrouvé le sourire ces dernières semaines. Le tandem a l’avantage de bien se connaître en dehors du terrain, comme l’a expliqué Emerson Palmieri en conférence de presse, à deux jours de la réception de Toulouse en Ligue 1.

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« Igor et moi, on est de très bons amis, en plus on a la chance de jouer sur le même côté. Ça aide évidemment, c’est un plus, on essaie de faire le maximum pour aider l’équipe. Il m’aide beaucoup en phase défensive. Je lui dis, il a une grande qualité, il peut toujours être décisif et faire la différence pour nous. J’ai un peu plus d’expérience que lui, j’essaie de l’aider. Il a souffert en début de saison, il n’arrivait pas à faire les choses qu’il voulait, mais maintenant, il a réussi à redevenir l’Igor qu’on connait tous. On est heureux pour lui, et moi encore plus. On s’attend à ce qu’il ne fasse que progresser », a-t-il déclaré. L’OM pourrait enchaîner une quatrième victoire consécutive en Ligue 1 en cas de succès dimanche soir et poursuivre sa remontée au classement.

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