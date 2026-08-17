La Juventus recrute Jhon Lucumí !

La Juventus tient sa nouvelle recrue. Jhon Lucumí s’est engagé avec le club turinois jusqu’au 30 juin 2030, après son départ de Bologne. Le défenseur central colombien de 28 ans arrive avec une solide expérience du football italien, après quatre saisons passées en Émilie-Romagne. Il y a disputé 152 rencontres toutes compétitions confondues et a notamment découvert la Ligue des Champions. Il passe désormais un cap en rejoignant la Juve.

La suite après cette publicité

Ufficiale | Jhon Lucumi è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️



Benvenuto! 🗞️ https://t.co/wzxgqWXHdh



Powered by @Jeep pic.twitter.com/FQet92HwYR — JuventusFC (@juventusfc) August 17, 2026

Formé au Deportivo Cali, Lucumí avait ensuite rejoint Genk en 2018, où il s’était rapidement imposé comme l’un des défenseurs les plus solides du championnat belge. La Juventus mise désormais sur son expérience et sa maturité pour renforcer sa défense avant le début de la Serie A. « Jhon Lucumí devient officiellement un nouveau joueur de la Juventus et signe un accord qui le liera à notre club jusqu’au 30 juin 2030 », indique la Vieille Dame dans son communiqué.