Barça : Lionel Messi ne veut pas encore discuter prolongation

Alors que Joan Laporta et ses équipes préparent l'offre qui convaincra - du moins c'est ce qu'ils espèrent - Lionel Messi de rester à Barcelone, la Cadena COPE dévoile une information précieuse au sujet de l'avenir du numéro 10. L'Argentin a demandé à son père, également son agent, de ne pas discuter avec le Barça... pour le moment.

Effectivement, le natif de Rosario veut attendre que la saison termine, ou du moins, ne souhaite pas que les négociations démarrent alors que le Barça est encore en course pour le titre en championnat. Messi souhaite ainsi se concentrer sur le foot et sur ce possible sacre en Liga et ne pas être distrait par des éléments extérieurs au terrain. On devra donc attendre quelques semaines avant d'avoir plus d'informations sur son avenir. La tendance en Catalogne était cependant plutôt positive, du moins d'un point de vue barcelonais.