Real Madrid : Wesley Sneijder pousse pour José Mourinho

Du côté du Real Madrid, il est déjà convenu que le coach la saison prochaine ne sera pas Alvaro Arbeloa qui a fait l’intérim après le passage de Xabi Alonso. Grand favori pour faire son retour à un poste qu’il a connu entre 2010 et 2013, José Mourinho voit son nom revenir de plus en plus au sein de la Casa Blanca. Travaillant avec lui à l’Inter Milan lors de la saison 2009/2010, l’ancien milieu de terrain néerlandais Wesley Sneijder a plaidé sa cause dans un entretien pour Hard Rock Bet

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«Oui, je le connais très bien. Je pense avoir déjà beaucoup parlé de lui par le passé. Je n’ai travaillé avec lui qu’un an, mais durant cette année, l’expérience que j’ai acquise grâce à cet homme a été incroyable. Avant, je parlais de la gestion d’une équipe, et c’est sa principale qualité.

Aujourd’hui, le Real Madrid est une des équipes qui a besoin d’un grand entraîneur, mais aussi d’un entraîneur capable de contrôler des joueurs exceptionnels avec des caractères très forts. Je pense qu’il est la personne idéale pour ce rôle actuellement et qu’ils doivent le signer», a-t-il confié.