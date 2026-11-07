Le LOSC annonce les prolongations de Tanguy Nianzou et Hamza Igamane

Le LOSC sécurise son avenir. Le club nordiste a officialisé ce samedi les prolongations de contrat de deux éléments importants de son effectif : Tanguy Nianzou et Hamza Igamane. Arrivé l’été dernier chez les Dogues, le défenseur franco-ivoirien de 24 ans a étendu son bail d’une saison supplémentaire, le liant désormais à Lille jusqu’en 2029. Passé par le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et le Séville FC, le joueur de 1,91 m retrouve progressivement son meilleur niveau après plusieurs blessures qui avaient freiné sa progression en Espagne.

La suite après cette publicité

De son côté, Hamza Igamane s’est engagé sur le long terme avec le LOSC puisque l’attaquant marocain de 23 ans est désormais lié au club jusqu’en 2031. Arrivé à l’été 2025 en provenance des Glasgow Rangers, il avait rapidement marqué les esprits avec un doublé pour ses débuts, avant de s’imposer comme l’une des révélations de Ligue 1 et de Ligue Europa. Sa progression avait malheureusement été stoppée par une grave blessure au genou contractée lors de la finale de la CAN face au Sénégal, le 18 janvier dernier. Après neuf mois de convalescence, l’international marocain entrevoit enfin le bout du tunnel, avec une reprise de l’entraînement collectif espérée après la trêve internationale de novembre. Deux prolongations qui témoignent de la confiance du LOSC envers deux joueurs sur lesquels il compte pour l’avenir.