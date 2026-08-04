Real Madrid : Franco Mastantuono va rejoindre la Fiorentina

Alors qu’un départ en prêt semblait déjà se dessiner pour Franco Mastantuono, la situation prend une nouvelle tournure. Arrivé au Real Madrid l’été dernier en provenance de River Plate pour 65 millions d’euros, le jeune milieu offensif argentin ne devrait pas rester dans l’effectif de José Mourinho cette saison, la concurrence étant jugée trop importante pour lui garantir un temps de jeu régulier.

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Selon Fabrizio Romano, la Fiorentina a pris une longueur d’avance dans ce dossier et a transmis une offre officielle pour accueillir Mastantuono en prêt. Les discussions se poursuivent actuellement, notamment autour de la prise en charge de son salaire, mais le club italien se montre confiant face à la concurrence de plusieurs prétendants. Le Real Madrid aurait également fermé la porte à un retour temporaire du joueur à River Plate, privilégiant une expérience européenne pour poursuivre son développement.