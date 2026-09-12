PSG : l’avis de Luis Enrique sur le Ballon d’Or

Ils sont 10 joueurs du PSG, avec Ferran Torres, à faire partie des nommés pour le Ballon d’Or cette année. Si certains profils se détachent du reste, à l’image de Khvicha Kvaratskhelia, de Fabian Ruiz ou d’Ousmane Dembélé, Luis Enrique ne souhaite pas prendre parti. En conférence de presse ce samedi, l’entraîneur parisien s’est simplement réjoui de voir plusieurs de ses joueurs concernés.

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«Tout le monde sait que le PSG joue en tant qu’équipe. On peut avoir plusieurs joueurs qui peuvent gagner le Ballon d’or. C’est l’idée que nous avons de jouer au football et après de gagner. Il ne faut rien changer par rapport aux deux dernières années.»