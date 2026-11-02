Manchester United prépare un énorme ménage, José Mourinho a trouvé son Real Madrid

Changement de cap en vue à Manchester

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Manchester United, avec une nouvelle défaite ce week-end, cette fois-ci face à Chelsea (2-0), sans doute celle de trop pour Michael Carrick. L’entraîneur anglais reste en grande difficulté et la presse anglaise estime qu’un départ lors de la prochaine trêve internationale devient de plus en plus probable. Eddie Howe, Julian Nagelsmann et Antonio Conte sont notamment cités. Mais le Daily Express estime surtout que le prochain entraîneur devra avoir les pleins pouvoirs pour remodeler complètement l’effectif. Bruno Fernandes, Lisandro Martínez, Harry Maguire, Luke Shaw, Diogo Dalot, Mason Mount ou encore Ugarte sont tous cités parmi les joueurs dont l’avenir pourrait être remis en question. Pour rappel, Manchester United reste sur sept matchs de Premier League sans victoire, n’a toujours pas gagné à l’extérieur et commence même sérieusement à regarder derrière lui.

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José Mourinho a trouvé la recette

Après sa victoire dans le Clásico, le Real Madrid confirme sa montée en puissance avec un succès 3-0 sur la pelouse du Racing Santander. José Mourinho semble enfin avoir trouvé sa formule. Son équipe paraît beaucoup plus solidaire, organisée et agressive. Bernardo Silva et Tchouaméni apportent de l’équilibre, Bellingham retrouve son meilleur niveau et Arda Güler devient de plus en plus important dans la création. Devant, évidemment, personne n’échappe à Kylian Mbappé. Le Français a encore marqué et possède désormais une statistique assez folle : il a trouvé le chemin des filets contre les 24 adversaires qu’il a affrontés en Liga depuis son arrivée en Espagne. Mbappé compte à présent 101 buts en 117 matches avec le Real, dont 15 cette saison. Même lorsqu’il ne réalise pas un match spectaculaire, il continue d’être décisif. Et Mourinho peut aussi compter sur une nouvelle arme : Yan Diomandé. L’Ivoirien a encore marqué une frappe exceptionnelle, mesurée à plus de 120 km/h. Diomandé profite parfaitement de l’absence de Vinícius sur le côté gauche. Il apporte énormément offensivement mais aussi dans le travail défensif, au point de devenir l’un des grands gagnants de ces dernières semaines.

Une soirée à oublier pour Naples

La Juventus s’est imposée 2-0 contre le Napoli et Luciano Spalletti obtient enfin une réponse de son équipe. Le passage à un 4-4-2 plus simple a redonné de l’équilibre à la Juve, et les jeunes offensifs ont fait la différence. Kerim Alajbegovic a débloqué la rencontre d’une superbe frappe avant que Boga ne double la mise. La Juventus revient ainsi à six points du top 4 et reste complètement en vie dans la course à la Ligue des champions. Pour Naples en revanche, la situation devient vraiment inquiétante. Le club compte six défaites en treize matchs officiels et seulement 14 points en Serie A, son pire total à ce stade depuis la saison 2009-2010. Et la soirée a également tourné au cauchemar physiquement : Kevin De Bruyne est sorti touché à la cheville, Di Lorenzo aux adducteurs, Olivera s’est également blessé et Lang a terminé la rencontre en boitant. La Gazzetta dello Sport, parle désormais d’une équipe qui manque d’idées, d’identité et de personnalité. Et alors que le Napoli doit affronter Porto puis la Lazio, la pression sur Massimiliano Allegri devient forcément énorme.