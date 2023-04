Mort de Maradona : procès confirmé pour l’équipe médicale accusée d’homicide par négligence

La mort de Diego Armando Maradona a plongé l’Argentine dans une période de deuil national. Son décès est d’ailleurs toujours au cœur d’un imbroglio médical. Mais ce mardi, la justice argentine a confirmé en appel le procès à venir de huit professionnels de santé. Ces derniers avaient été renvoyés devant la justice l’an dernier dans le cadre d’une enquête pour négligence potentielle ayant entraîné la mort de la légende de l’Albiceleste, le 25 novembre 2020, comme l’a appris l’AFP de source judiciaire. Ces professionnels de santé (neurochirurgien, médecin traitant, médecin clinicien, psychiatre, psychologue, chef infirmier et infirmiers), en charge de Maradona, avait été qualifiés et accusés, selon les procureurs, de «protagoniste d’une hospitalisation à domicile (…) totalement déficiente et imprudente» mais aussi «d’improvisations, de fautes de gestion et de manquements».

La suite après cette publicité

Alors qu’une Chambre d’appel du tribunal de San Isidro (nord-ouest de Buenos Aires) avait entendu en mars dernier les arguments du personnel de santé de l’ancien champion du monde argentin, accusés d’homicide avec potentielles circonstances aggravantes, la Chambre d’appel a maintenu la qualification initiale, d’«homicide avec dol éventuel», c’est-à-dire une infraction caractérisée à la suite d’une négligence ayant pu entraîner la mort, comme c’est le cas pour l’ancienne légende de l’Albiceleste. Cette dernière est passible de 8 à 25 ans de prison. La Chambre d’appel a notamment mis en cause, ce mardi, «la conduite qu’aurait adoptée chacun des prévenus, ne respectant pas le mandat d’agir que la bonne pratique médicale leur dictait». Néanmoins, aucune date n’a filtré pour la tenue de ce procès qui ne devrait pas avoir lieu avant 2024.

À lire

Al Nassr : le gros pétage de plomb de Cristiano Ronaldo