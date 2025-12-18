Menu Rechercher
OM : la révélation de Pablo Longoria sur le contrat de Greenwood

Auteur d’un début de saison XXL avec l’OM (21 matchs, 14 buts, 4 passes décisives), Mason Greenwood s’affirme certainement comme l’un, voire le meilleur joueur du championnat de France pour le moment. Cela fait évidemment le grand bonheur de son président Pablo Longoria, qui a révélé que l’OM récupérerait 65% des droits du joueur en cas de qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, contre 60 actuellement.

«On a aujourd’hui 60% des droits économiques de Mason Greenwood. Si on se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions, on aura 65% des droits. On est très content de son évolution, on connaît son talent, mais le travail que fait Roberto De Zerbi avec lui est extraordinaire. Mason cherche toujours à s’améliorer, on veut une continuité avec lui.»

