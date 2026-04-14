PSG : l’étrange discussion de Luis Enrique et Slot dans le tunnel

Sous les projecteurs d’Anfield, le Paris Saint-Germain a validé sa qualification en demi-finales de la Ligue des Champions au terme d’un match intense face à Liverpool, conclu sur une victoire (0-2). Si la rencontre a été marquée par la domination par séquences des Reds et l’efficacité parisienne, un autre moment a retenu l’attention en coulisses : celui d’un échange prolongé entre les deux entraîneurs juste après le coup de sifflet final.

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Dans le tunnel menant aux vestiaires, Arne Slot et Luis Enrique ont été aperçus en pleine discussion, loin de la tension du terrain. Une scène jugée inhabituelle par plusieurs journalistes présents en zone mixte, tant les deux techniciens semblaient échanger de manière détendue malgré l’enjeu et la frustration côté anglais. Un moment de respect mutuel et de calme après une soirée européenne particulièrement disputée.