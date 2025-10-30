Real Madrid : la terrible réponse de Xabi Alonso aux excuses de Vinicius Jr

Le Real Madrid a beau avoir frappé un énorme coup en remportant le Clasico dimanche dernier (2-1), on ne parle pratiquement plus du match. Effectivement, depuis le coup de sifflet final, c’est de Vinicius Jr dont il est question dans les médias madrilènes, lui qui a été très véhément lorsqu’il a été remplacé par Xabi Alonso en deuxième période. Mercredi, le joueur s’est excusé sur ses réseaux sociaux : « aujourd’hui, je tiens à présenter mes excuses à tous les supporters du Real Madrid pour ma réaction lorsque j’ai été remplacé lors du Clásico. Comme je l’ai déjà fait en personne lors de l’entraînement d’aujourd’hui, je tiens également à présenter à nouveau mes excuses à mes coéquipiers, au club et au président ».

Et la presse espagnole n’a pas manqué de remarquer que dans son message d’excuses, le Brésilien ne mentionnait pas son entraîneur, Xabi Alonso. Les médias qui couvrent l’actualité des Merengues expliquent depuis un moment déjà que la relation entre les deux hommes est très difficile, notamment car le numéro 7 estime être traité de façon injuste. Au point où il envisage sérieusement de partir…

Alonso a répondu devant les joueurs

Quoi qu’il en soit, El Chiringuito de Jugones dévoile ce qui s’est passé dans le vestiaire mercredi, à l’occasion du retour à l’entraînement des Madrilènes. Vinicius Jr s’est effectivement aussi excusé auprès de ses coéquipiers et du staff. Et il a dû faire face à une réponse plutôt froide de Xabi Alonso. « Si quelqu’un veut se plaindre de quelque chose, que ce soit en privé, pas à la vue de tout le monde », a ainsi répliqué le coach du Real Madrid au Brésilien, devant tous les joueurs. Un message très clair qui confirme le malaise de l’entraîneur avec le comportement de son attaquant.

Le média rajoute que l’ambiance était un peu tendue avant la prise de parole publique de Vini, mais que les excuses du joueur ont plutôt soulagé tout le monde, et l’entraînement s’est bien passé derrière. Les deux hommes ont également parlé en privé, et ce fut une réunion assez courte, pendant laquelle Vinicius Jr a, en plus de ses excuses publiques devant ses partenaires, tenu à s’excuser en privé avec son coach. Un échange courtois, et Xabi Alonso a accepté les excuses de l’ancien de Flamengo. De là à imaginer une réconciliation entre les deux ? On semble encore en être loin, même si le joueur ne sera a priori pas sanctionné pour son attitude rebelle…