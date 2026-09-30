Portugal : Cristiano Ronaldo va prendre sa retraite internationale !

Ces dernières 24 heures, le football portugais a connu un sacré bouleversement. Alors que dimanche le Portugal a dominé la Norvège (2-1), Cristiano Ronaldo avait été laissé sur le banc toute la rencontre au profit de Gonçalo Ramos. Un choix poussé par la volonté de faire tourner et de garder de la fraîcheur dans le groupe par le sélectionneur Jorge Jesus. Ce dernier a calmé le jeu en conférence de presse ce mercredi, mais a aussi affirmé son autorité en expliquant que Gonçalo Ramos allait jouer contre le Danemark ce jeudi. Suite à cela, Cristiano Ronaldo a quitté le Parken de Copenhague et le camp d’entraînement des Lusitaniens.

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Parti du rassemblement portugais contre toute attente, Cristiano Ronaldo a lâché ses vérités. «Après la conférence de presse de l’entraîneur de l’équipe nationale, et suite à une conversation avec le président de la Fédération Portugaise de Football, j’ai décidé de quitter le camp d’entraînement. En temps voulu, je dirai la vérité à tous les Portugais sur les raisons qui m’ont motivé à quitter l’équipe nationale, à laquelle je me suis toujours consacré. C’est le moment de souhaiter bonne chance au Portugal et à tous mes coéquipiers, sans exception», a-t-il annoncé sur son compte Instagram.

La décision est prise pour Cristiano Ronaldo

Ce mercredi soir, O Jogo nous dévoile une bombe puisque le divorce serait définitif entre Cristiano Ronaldo et la sélection portugaise. L’attaquant portugais aurait pris la décision de ne plus reporter le maillot de l’équipe nationale et quitte donc la Seleçao sur cette victoire 1-0 acquise jeudi dernier contre le Pays de Galles.

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C’est la fin d’une page immense pour le football portugais qui va se refermer avec la retraite internationale de Cristiano Ronaldo qui s’annonce. Depuis ses débuts en 2003, Cristiano Ronaldo a disputé 234 matches pour 146 buts. Meilleur buteur et joueur le plus capé du Portugal, il a disputé 6 des 9 championnats d’Europe de l’histoire du Portugal et 6 des 9 Coupes du Monde disputées par la Seleçao. Il y a notamment gagné l’Euro 2016 et les Ligues des Nations 2019 et 2025. La fin est néanmoins bien plus triste avec cette sortie par la petite porte…