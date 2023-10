Dudu Aouate s’acharne contre Karim Benzema !

Dudu Aouate n’a pas l’intention d’épargner Karim Benzema ! Après avoir adressé «toutes ses prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes, ni enfants», l’attaquant d’Al Ittihad avait été violemment insulté en plusieurs langues par l’ex-international israélien (78 sélections). Quelques jours plus tard, l’ex-portier passé par Majorque et le Deportivo La Corogne a rajouté de l’huile sur le feu.

Lors d’un entretien accordé à COPE, le natif de Nazareth a avoué ne pas regretter ses propos insultants à l’égard du Français. *«J’estime qu’une personne humaine, que ce soit Karim Benzema ou autre, qui ne condamne pas catégoriquement les massacres des enfants, des bébés, des viols… pour moi c’est plus qu’un fils de p***», s’est-il révolté. Au passage, Dudu Aoute a appuyé les propos du ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin, qui accuse le Ballon d’Or 2022 d’être proche des Frères musulmans. Karim Benzema est musulman.«Et le fait est que, depuis des années, d’après les images, je pense qu’il est proche des Frères musulmans. Quand vous ne niez pas quelque chose comme ça, avec tous les gens qui vous suivent, quelles que soient les idées que vous avez, vous ne pouvez pas le croire. Je ne suis pas un policier, mais qu’ils enquêtent et si c’est le cas, qu’il paye pour cela», a-t-il fini par conclure.