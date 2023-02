PSG - Bayern Munich : la réaction pleine de frustration de Christophe Galtier

La suite après cette publicité

Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui se sauvent côté parisien ce soir, après la défaite face au Bayern. Sergio Ramos, Danilo, Donnarumma bien qu’un peu coupable sur le but… Christophe Galtier lui, risque bien de faire partie des Parisiens les plus critiqués après ce match, tant son équipe a été dominée pendant la majorité de la rencontre. Après la défaite ce soir, l’entraîneur s’est exprimé sur la prestation des siens.

« À partir du moment où on n’a pas de profondeur dans notre jeu, le Bayern a avancé. On avait du mal à ressortir le ballon, à le tenir très haut. On était acculé. Je me doutais que de cette manière, sans la profondeur et la verticalité, ça allait être dur… Hakimi a d’ailleurs rapidement été diminué. On prend ce but juste au moment où les changements allaient intervenir. C’est malheureux. Ensuite, il y a eu 25 minutes où l’équipe était en réaction, avec une organisation qui lui correspond, avec plus de densité au milieu et de verticalité. Malheureusement on n’a pas pu utiliser Achraf côté droit, et Marquinhos a tenu alors qu’il était diminué. On a les a bousculé à gauche et ça se joue à peu de choses. Il y a le hors-jeu, l’occasion de Leo, de Vitinha… », a lancé le tacticien français sur Canal+.

À lire

PSG : Kylian Mbappé peu rassurant sur son état de forme

Un effectif touché physiquement

« On savait ce soir qu’il n’y avait pas de qualifié ni d’éliminé. Il faudra voir dans trois semaines dans quel état sera notre effectif pour faire un match complet, du niveau de la dernière demi-heure », a ajouté le coach du leader de la Ligue 1, qui espère donc pouvoir retrouver une équipe complète en vue du match retour le 8 mars prochain.

La suite après cette publicité

Puis, il a conclu en évoquant la phase difficile que traverse son équipe, avec cette troisième défaite de rang : « c’est une période difficile avec un effectif très touché sur le plan physique. On n’a pas cette profondeur dans le jeu, le calendrier est chargé, au moment où on est le plus affaibli. Le 1-0, c’est négatif mais la règle a changé donc il faudra gagner pour espérer aller aux tirs au but ou se qualifier directement ». Rendez-vous dans trois semaines pour un Galtier qui va clairement jouer son avenir à la tête du club lors de ce match en terres bavaroises…