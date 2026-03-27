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UEFA Europa League

L’UEFA inflige de lourdes sanctions au LOSC

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Le stade du LOSC @Maxppp

L’élimination du LOSC face à Aston Villa en huitièmes de finale de Ligue Europa laisse un goût amer, tant sur le plan sportif que financier. Sportivement, les hommes de Bruno Genesio n’ont pas réussi à inscrire le moindre but lors de cette double confrontation (score cumulé de 3-0), provoquant des critiques sur les choix tactiques de l’entraîneur. Cette contre-performance a également mis fin prématurément aux ambitions continentales du club nordiste, qui n’a pas eu un tirage facile en rencontrant l’un des grands favoris à la victoire finale.

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En plus de ce revers, l’UEFA a lourdement sanctionné Lille pour divers incidents survenus au stade Pierre-Mauroy lors du match aller. Comme l’explique le Birmingham Live, le club doit s’acquitter d’une amende totale de 82 750 euros pour plusieurs motifs, notamment l’usage de fumigènes, des jets d’objets, le blocage de passages publics et un coup d’envoi retardé. Une addition salée qui vient noircir un bilan déjà décevant en C3.

Pub. le - MAJ le
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