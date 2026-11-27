Le suspense n’aura finalement pas duré longtemps. Thiago Silva va poursuivre l’aventure avec Fluminense. À 42 ans, le défenseur brésilien a prolongé son contrat avec son club formateur et restera ainsi au sein de l’équipe pour la saison 2027. Une nouvelle qui confirme la volonté de l’ancien Parisien de continuer à évoluer au plus haut niveau dans son pays, malgré les années qui passent et la retraite qui guette.

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«Il ne pouvait en être autrement, Monster… Le meilleur défenseur central de l’histoire du football, Thiago Silva, a prolongé son contrat et restera au Fluminense Football Club jusqu’à la saison 2027.» C’est avec ces mots que Fluminense a officialisé la prolongation de son capitaine, saluant une nouvelle fois la prolongation celui qu’il considère comme le plus grand défenseur central de l’histoire du football.