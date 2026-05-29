Samir Nasri déplore les insultes des supporters du PSG envers sa mère

Samir Nasri ne sera pas à Budapest demain pour la finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal (18h). Ancien Marseillais et ancien Gunner mais dont les rapports avec les supporters d’Arsenal se sont étiolés après son transfert à Manchester City en 2011, le consultant de Canal+ sera bien présent sur le direct mais depuis les studios de Paris. Il a préféré laisser sa place en bord terrain à David Ginola, ex-joueur du PSG et étiqueté supporter parisien, et à Robert Pirès, légende d’Arsenal. Il confirme également auprès de L’Equipe avoir été insulté par les fans du PSG lors de la demi-finale retour à Munich.

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«Alors oui, c’est vrai, je me suis fait insulter par des supporters parisiens. Mais ça fait partie du jeu en tant qu’ancien Marseillais… Même si je pense qu’ils avaient d’autres choses à faire, comme fêter une qualification en finale (sourire), nargue l’ancien international français, déplorant surtout les insultes envers sa mère. Ce qui m’a dérangé, c’est qu’ils ont insulté ma mère alors que bon, t’es qualifié pour la finale, célèbre avec tes joueurs ! Ce n’est pas la première fois que je me fais insulter dans un stade et ce ne sera forcément pas la dernière. Et si je m’arrêtais à ça, j’arrêterais de faire de la télé et j’arrêterais d’aller sur les terrains.»