Nasser Larguet va quitter l’Arabie saoudite
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Foot Mercato
Après avoir fait le bonheur du SM Caen, du Maroc et de l’Olympique de Marseille, Nasser Larguet avait relevé le défi de l’Arabie saoudite il y a quelques années pour occuper le poste de DTN au sein de la fédération. Et après 4 ans au sein du football saoudien, le Marocain de 67 ans va quitter ses fonctions prochainement.
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Il est désormais à un tournant de sa carrière puisque selon nos informations, il hésite désormais à prendre sa retraite. Mais son profil reste encore très convoité puisque des clubs français sont déjà sur le dossier et ont déjà montré un fort intérêt pour le récupérer.
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