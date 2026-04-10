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Nasser Larguet va quitter l’Arabie saoudite

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Nasser Larguet Foot Mercato

Après avoir fait le bonheur du SM Caen, du Maroc et de l’Olympique de Marseille, Nasser Larguet avait relevé le défi de l’Arabie saoudite il y a quelques années pour occuper le poste de DTN au sein de la fédération. Et après 4 ans au sein du football saoudien, le Marocain de 67 ans va quitter ses fonctions prochainement.

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Il est désormais à un tournant de sa carrière puisque selon nos informations, il hésite désormais à prendre sa retraite. Mais son profil reste encore très convoité puisque des clubs français sont déjà sur le dossier et ont déjà montré un fort intérêt pour le récupérer.

Pub. le - MAJ le
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