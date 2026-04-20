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Julian Alvarez a choisi entre le Barça et le PSG

Par Allan Brevi
1 min.
Julian Alvarez célèbre un but avec l'Atlético @Maxppp

Un dossier qui commence à s’éterniser. En effet, le Barça tient sa piste prioritaire en attaque avec Julián Álvarez depuis de longs mois. L’attaquant de l’Atlético de Madrid, sous contrat jusqu’en 2030, ne ferme pas la porte à un départ l’été prochain et, d’après Mundo Deportivo, privilégierait aujourd’hui une arrivée en Catalogne plutôt que des offres venues d’Arsenal ou encore du Paris Saint-Germain.

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Dans ce dossier, le joueur argentin laisse volontairement planer le doute sur son avenir, tout en entretenant l’idée d’un possible départ, notamment après une saison marquée par des moments forts, mais aussi une défaite douloureuse en Coupe face à la Real Sociedad. Le Barça, lui, s’est fixé un cadre financier autour de 100 millions d’euros et se projette déjà sur prochain numéro 9 titulaire, surtout en cas de départ de Lewandowski. Reste désormais à voir si l’Atlético acceptera d’ouvrir la porte et si le joueur ira au bout de son intention de privilégier le projet catalan, au détriment donc du PSG.

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