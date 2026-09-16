Leandro Paredes fait disjoncter toute une équipe

Cet été, Leandro Paredes (32 ans) a fait parler de lui pour son attitude déplorable après la finale perdue du Mondial face à l’Espagne. L’Argentin avait notamment été à l’origine d’affrontements après le coup de sifflet final. Pour la peine, la FIFA l’a sanctionné de 10 matches de suspension ainsi que d’une amende de 77 000 euros. Visiblement, tout cela ne l’a pas calmé. Présent hier soir face à São Paulo en Copa Sudamericana, le milieu de terrain a de nouveau allumé la première mèche dans ce match déjà très tendu.

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Une fois le 1-1 validé (Boca Juniors avait gagné la manche aller 1-0) et la place en 1/2 finale assurée pour son équipe, une bagarre a éclaté entre les deux formations. Selon TyC Sports, tout est parti d’une altercation entre Djhordney et Leandro Paredes, qui a provoqué durant tout le match et qui a célébré comme jamais une fois le match terminé. Son attitude a rendu fou son adversaire, qui lui a attrapé le visage. D’autres joueurs de l’écurie brésilienne ont ensuite poursuivi l’ancien du PSG, qui a été protégé par son équipe et qui n’en a pas rajouté plus. Ambiance.